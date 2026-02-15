Omar Muñoz encabeza ceremonia de 50 matrimonios colectivos en Cuautlancingo

Omar Muñoz, presidente municipal de Cuautlancingo, en coordinación con el Registro Civil del Estado de Puebla, celebró la ceremonia de 50 matrimonios colectivos, con el objetivo de brindar certeza jurídica a las parejas y fortalecer la unión familiar en el municipio.

Durante el acto, el presidente municipal, Omar Muñoz, expresó un mensaje de reconocimiento a las parejas, al señalar que el matrimonio es una decisión diaria de amar, respetar y construir en conjunto.

Destacó que la vida en pareja implica crecimiento, comprensión y compromiso mutuo, y llamó a fortalecer valores como la comunicación, el respeto, la gratitud y la empatía para consolidar familias estables.

“El amor no es solo un sentimiento, es una actitud que se cultiva todos los días con paciencia, respeto y comprensión”, expresó.

En representación del Registro Civil del Estado de Puebla, el juez Germán Bretón Toral reconoció la coordinación con el Gobierno Municipal para acercar servicios registrales a la población y garantizar el derecho al estado civil de las familias.

Señaló que los matrimonios colectivos brindan certeza jurídica a las parejas, fortalecen la seguridad familiar y contribuyen a la construcción de una sociedad con bases legales sólidas.

Por su parte, el director del Registro Civil de Cuautlancingo, Saúl Papaqui Hernández, subrayó que este programa permite consolidar proyectos de vida en común con respaldo jurídico y fortalece el tejido social del municipio.

