Armenta supervisa pavimentación de la 80 Poniente y 7 Norte tras 30 años de abandono

Tuvieron que pasar 30 años para que se realizara una pavimentación integral de la Calle 80 Poniente y la 7 Norte, aseguró el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, al encabezar una supervisión en las obras de rehabilitación que equivalen a 105 calles, en beneficio de más de 123 mil habitantes.

Durante el recorrido, acompañado de vecinos de las colonias favorecidas, el titular del Ejecutivo estatal mencionó que con los impuestos de las y los poblanos se adquirieron 8 trenes de pavimentación, ya que en el gobierno actual se cambió el modelo para trabajar. “Antes cada calle dejaba una comisión para el gobernante, pero en esta administración ya no hay moche. Trabajamos para ustedes, eso es Amor a Puebla y Pensar en Grande”, afirmó.

El gobernador destacó la calidad de la pavimentación, al indicar que se colocan seis centímetros de material asfáltico. “Lo que se le pone a una carretera federal, se coloca aquí en las calles”, aseguró Alejandro Armenta, al reiterar que estos trabajos se ejecutan a una tercera parte del costo, gracias a los insumos de Pemex y a los equipos de maquinaria adquiridos.

El secretario de Infraestructura, José Manuel Contreras de los Santos, detalló que la pavimentación se realiza en la 7 Norte entre 20 y 80 Poniente, lo que equivale a 82 calles en un tramo de 2.78 kilómetros en beneficio de 15 colonias que están en la zona. También mencionó que trabajan en la 80 poniente y 5 norte entre 9 norte y Privada Luis Cabrera, lo que representa 23 calles.

El secretario explicó que al momento, se llevan acciones de fresado, tendido de carpeta, así como reparación de las guarniciones y banquetas. Las colonias favorecidas por estos trabajos son: Villa Frontera, Revolución Mexicana, Infonavit Villa Frontera, Venustiano Carranza, Naciones Unidas, 20 de Noviembre, Guadalupe Victoria, 16 de Septiembre, Morelos, Cuauhtémoc, Los Ídolos, Santa María, El Refugio, Santa Anita y San Antonio.

José Aurelio Tejocote, vecino de la calle 7 Norte, señaló que ha vivido en la zona durante 70 años y que, desde hace aproximadamente 15 años, no se realizaba una intervención integral en la colonia. Indicó que las administraciones anteriores únicamente llevaban a cabo trabajos de bacheo, además de que estos eran de baja calidad.

“Ya tiene rato que esta calle, que es una de las principales, estaba abandonada”, afirmó el vecino Enrique Vivanco, quien señaló que la 7 Norte requería mantenimiento integral, ya que conecta la 80 Poniente con el Centro Histórico, lo que la convierte en una de las vialidades más transitadas de la capital, especialmente por el transporte público.

Te recomendamos: