¡Tírense al piso! gritaron en “El Despecho”

Después de lo sucedido en Angelópolis, padres y madres de familia de los jóvenes que se encontraban en el bar al momento de la balacera, mostraron su preocupación por la situación en la zona, ya que consideran que si las víctimas no tenían antecedentes delictivos, se trata de un tema de extorsión contra los dueños del establecimiento.

A través de grupos de WhatsApp del Colegio Americano circula un audio de una de las madres de los jóvenes que presenció el ataque cuando salió a festejar el 14 de febrero.

¿Cómo sucedieron los hechos?

Su hijo le contó que, alrededor de las 2:30 horas de este sábado, sólo escuchó los gritos y cómo les decían que se tiraran al suelo.

“No escucharon nada más que eso y la gente se empezó a botar al piso, y entonces, bueno se botaron al piso, y mi hijo empezó a oír gritos de la gente de que lo habían matado”, dijo.

De acuerdo con el testimonio, la camioneta atacada por los plagiarios era de uno de sus compañeros del colegio Americano que era arquitecto, joven y que no está relacionado con temas delictivos, así como una de las mujeres asesinadas y el entrenador de un gimnasio.

“No fue ajuste de cuentas”

En el relato que circula afirma que el ataque fue al interior del antro y que parte de los heridos son cadeneros del establecimiento.

“No creo que haya sido un ajuste de cuentas y que estos chicos estuvieran en cosas delictivas”, reiteró.

Las víctimas analizan juntar y dar a conocer su versión, por lo que insistió en que sus padres creen que fue un tema de extorsión hacia el bar, que, al no ser pagado, los plagiarios dispararon contra el lugar sin importar a quién asesinaron.

