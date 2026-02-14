BUAP premia la mirada estudiantil tras concurso de autorretratos

La rectora de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), Lilia Cedillo Ramírez, encabezó la ceremonia de premiación del concurso “Enfoca y conecta. Por qué amas a tu facultad”, en el que participaron más de 70 estudiantes con autorretratos que muestran sus espacios de estudio y convivencia dentro de la institución.

Durante el evento, la rectora destacó el valor de la iniciativa: “Este concurso pone a prueba una de las habilidades que solo los jóvenes tienen: las selfies. Esas selfies nos permitieron conocer los espacios que a ustedes más les gustan de su escuela, de su facultad, esos espacios donde conviven diariamente, donde juegan, donde platican, donde estudian también, y nos hacen ver también lo hermosa y lo grande que es nuestra institución”.

El primer lugar del certamen correspondió a Renata Mendoza Martínez, del Bachillerato Internacional 5 de Mayo. El segundo y tercer lugar fueron para María José Gutiérrez Rojas y Jasiel Bautista Rodríguez, ambos estudiantes de la Facultad de Economía.

Rodrigo Iván Aguilar Enríquez, director de Atención Estudiantil, explicó que la convocatoria surgió como parte de las acciones para propiciar el acercamiento con la comunidad estudiantil. “Hoy celebramos esa mirada de los estudiantes que la viven, que la recorren, que la traen, que la sienten y que nuestra institución va tatuada en su corazón, y que quisieron proyectar ese orgullo y sentimiento en una fotografía”, señaló.

Agregó que “Enfoca y conecta nos permitió crear comunidad y proyectar identidad”, tras la participación de setenta y cuatro estudiantes de preparatorias, facultades, complejos regionales e institutos a través de la cuenta de Instagram BUAP Estudiantes.

La directora del Bachillerato Internacional 5 de Mayo, María Luisa González Herrera, expresó su satisfacción por constatar “que la universidad está muy pendiente, muy atenta y preocupada por la salud y por espacios y actividades extracurriculares para nuestra comunidad estudiantil”.

