Mega puente en BUAP; suspenden clases el 31 de octubre y 3 de noviembre

La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) informó mediante una circular oficial la suspensión de labores para el próximo viernes 31 de octubre y lunes 3 de noviembre del presente año, dando oportunidad a los universitarios de descansar en el contexto de la celebración de Día de Muertos.

La disposición, autorizada por la rectora María Lilia Cedillo Ramírez, se tomó con base en las solicitudes presentadas por los representantes del Sindicato Independiente de Trabajadores No Académicos (SITBUAP) y de la Asociación Sindical de Personal Académico (ASPABUAP).

La circular establece que dichas fechas serán consideradas como días no laborables para la comunidad universitaria.

No obstante, se exceptúa de esta suspensión al personal de áreas cuyos servicios son esenciales y no admiten interrupción. Entre estas dependencias se encuentran el Hospital Universitario de Puebla (HUP), Radio BUAP, la Dirección de Apoyo y Seguridad Universitaria (DASU) y la Dirección de Infraestructura Educativa (DIE), esta última por los trabajos en curso en Ciudad Universitaria y CU2.

Para el personal exceptuado, los días de descanso se programarán de acuerdo con lo estipulado en los contratos colectivos de trabajo vigentes con ambos sindicatos. El documento fue firmado por el Mtro. Damián Hernández Méndez, secretario general de la Universidad.

