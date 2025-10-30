Jonathan Orozco fue detenido en Torreón

Este martes Jonathan Orozo, el ex portero de Rayados, Xolos y Santos, fue detenido en Torreón por un accidente vial de hace años que escaló al grado penal.

El problema legal se originó en la misma ciudad, cuando tuvo un percance automovilístico; sin embargo, en ese momento su auto no contaba con seguro y no se cubrió el daño reparado.

El afectado, por su parte, interpuso una demanda para la reparación de los daños, la cual se mantuvo activa y tuvo efecto con un juez de control el lunes 27 de octubre.

Según las primeras fuentes, Orozco fue aprehendido en una misa y reliquia dedicada a San Judas Tadeo.

El proceso judicial fue realizado en la noche, por lo que el ex guardameta tuvo que dormir en el Centro de Readaptación Social (Cereso).

Con el paso de las horas hubo una resolución jurídica final, en la cual el futbolista también conocido como “spider” fue puesto en libertad a la una de la tarde de este miércoles, luego de pagar una fianza.

El monto estimado asciende a los 300 mil pesos, y tiene la obligación de responder por los daños originados en 2023. Aunque, también cuenta con la posibilidad de llegar a un buen acuerdo con el demandante.

