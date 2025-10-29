Vini Jr. pide disculpas a todo el madridismo, menos a Xabi Alonso

Este miércoles el extremo izquierdo, Vinícius Junior, se disculpó con todo el entorno del Real Madrid por medio de un comunicado en sus redes sociales, tras sus acciones del pasado fin de semana al ser sustituido en la victoria contra el Barcelona en El Clásico.

Tras 73 minutos de pura magia y arrasar en la banda izquierda, el astro brasileño estaba comandando el ataque madridista en un partido que parecía que acabaría con un marcador más abultado.

Sin embargo, en un “ajuste” cuestionado por aficionados y prensa, Xabi Alonso decidió cambiar al “7” por Rodrygo.

Cuando el cuarto árbitro levantó el tablero para hacer oficial la sustitución, Vini reprochó ese reemplazo mientras iba saliendo. Entre gritos, gesticulaciones de enfado y una evidente molestia, se dirigió directamente al vestuario con la frase de “yo me voy, mejor me voy”.

😤 VINI JR. SE FUE CON TODO



El brasileño mostró su molestia tras ser sustituido y se marchó directo al túnel. 👀 pic.twitter.com/xsgsT3Y8eS — Tigo Sports (@TigoSports_SV) October 26, 2025

“Hoy quiero pedir disculpas a todos los madridistas por mi reacción al ser sustituido en el Clásico. Así como ya lo he hecho en persona durante el entrenamiento de hoy, también quiero pedir disculpas a mis compañeros, club y presidente”, escribió al principio de su comunicado.

Sin embargo, los constantes roces con Alonso y una renovación estancada ponen a pensar acerca del futuro de Vini en el Bernabéu y, en su caso, buscar una venta antes de que culmine libre su vinculación en verano de 2027.

“Prometo seguir luchando cada segundo por el bien del Real Madrid, como lo he hecho desde el primer día”, sentenció Vinícius Jr.

Hoy quiero pedir disculpas a todos los madridistas por mi reacción al ser sustituido en el Clásico.



Así como ya lo he hecho en persona durante el entrenamiento de hoy, también quiero pedir disculpas nuevamente a mis compañeros, club y presidente.



A veces la pasión me gana por… — Vini Jr. (@vinijr) October 29, 2025

