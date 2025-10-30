Ex Ministerio Público defenderá a Javier N en juicio por feminicidio

Un ex ministerio público será el segundo abogado defensor del excandidato a la gubernatura Javier L. durante el juicio que enfrenta por el feminicidio de la activista Cecilia Monzón.

A través de redes sociales, la hermana de la abogada fallecida informó que el político apenas nombró a su segundo abogado, con lo que el Tribunal de Enjuiciamiento buscaba acelerar el juicio.

Esto, ya que la primera defensa recurría a diversos justificantes médicos para obligar a la cancelación de audiencias, sobre todo los viernes.

“AH JLZ nombra defensor para tener 2, por fin. Un ex MP según me dicen -lo bien que deja esto al servicio público MX, eh, asquito…-“, escribió Helena.

Fin de audiencia y esto digo:



Seguimos en pruebas complejas. Ahora es explicar cómo a través de dispositivos móviles, se les ubicó.



Por otra parte, compartió que continúa el desahogo de pruebas complejas, pues en esta etapa del juicio se va a explicar cómo ubicaron a los tres presuntos responsables del crimen por medio de sus dispositivos móviles.

En días pasados también se presentaron conversaciones entre los tres acusados del feminicidio.

Helena Monzón ha denunciado en diversas ocasiones las tácticas dilatorias de las defensas, así como la tolerancia del Tribunal de Enjuiciamiento con las mismas.

El juicio por feminicidio a casi cuatro años del crimen está por cumplir siete meses, este sábado 1 de noviembre colectivas y amigas de Cecilia Monzón convocaron a colocar un altar en memoria de la activista y de otras víctimas de violencia feminicida frente a Casa Aguayo.

