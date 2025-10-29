Presentan playera y medalla de la Carrera de las Iglesias en San Andrés Cholula

El Ayuntamiento de San Andrés Cholula, encabezado por la presidenta municipal Lupita Cuautle Torres, presentó de manera oficial la playera y medalla conmemorativas de la Carrera de las Iglesias 2025, una experiencia deportiva y cultural que une la fe, la historia y el deporte.

Durante el evento, la edil anunció que la carrera se realizará el sábado 8 de noviembre a las 18:00 horas, teniendo como punto de salida y meta la junta auxiliar de Santa María Tonantzintla.

Destacó que la playera conmemorativa del evento luce las fachadas de las iglesias más emblemáticas del municipio, mismas que formarán parte del recorrido; mientras que la medalla representa el esfuerzo, la constancia y el espíritu de superación de cada participante.

El evento contará con dos distancias: 8 kilómetros y 2.5 kilómetros, pensadas para fomentar la convivencia familiar y promover la actividad física entre la comunidad.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal continúa impulsando actividades que promueven la cultura, el deporte y la participación ciudadana.

