Texmelucan realiza taller de lenguaje inclusivo y no sexista

Con la participación de medios de comunicación y servidores públicos de San Martín Texmelucan, se llevó a cabo el “Taller: Lenguaje inclusivo y no sexista” como parte del programa “Palabra por palabra, Puebla construye igualdad”, acción coordinada entre los gobiernos municipal y del estado.

El presidente municipal, Juan Manuel Alonso, destacó que su gobierno se encuentra impulsando acciones a favor de las texmeluquenses, como es la creación de la Casa Carmen Serdán, reiteró que se continuará trabajando coordinadamente entre los tres niveles de gobierno para fomentar un entorno respetuoso e incluyente en el municipio.

Yadira Lira Navarro, Secretaria de las Mujeres, agradeció el apoyo y la disposición del presidente municipal para trabajar en acciones en defensa de los derechos de las mujeres y de la equidad de género.

El Instituto Municipal de la Mujer Texmeluquese a cargo de Mónica Escalante, en coordinación con la Secretaría de las Mujeres del Gobierno del Estado, hicieron posible la impartición de dicho taller con diversas actividades para las y los asistentes a cargo de la ponente María del Rosario Sanjuampan Montero.

Por medio de estas actividades se busca construir una sociedad más justa, respetuosa, equitativa e incluyente. Ambos gobiernos trabajan para impulsar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, fomentando el uso responsable, respetuoso y consciente del lenguaje.

