Entregan insumos para desayunos calientes en 56 escuelas de Zacatlán

El Ayuntamiento de Zacatlán, a través del DIF Municipal y el Sistema Estatal DIF, entregó este viernes los insumos para los desayunos calientes de 56 instituciones educativas del municipio.

Los productos son:

Aceite, alverjón, arroz, atún, avena, chícharos, zanahorias, frijol negro, fruta deshidratada (uva, pasas y papaya), harina de maíz, leche descremada, lentejas, pasta para sopa integral, champiñones rebanados, cacahuate tostado, maíz pozolero y sardina en salsa de tomate.

Esta entrega está alineada a la estrategia federal, estatal y municipal, para la correcta alimentación de las niñas y niños, evitar la desnutrición, además de que tengan buen rendimiento académico.

La presidenta municipal, Bety Sánchez, agradeció el respaldo de la presidenta del SEDIF, Ceci Arellano, así como del gobernador Alejandro Armenta, por apoyar estas actividades que garantizan una alimentación sana para las y los estudiantes de Zacatlan.

En la entrega estuvo presente Angélica Ávila, delegada del DIF Estatal en la microrregión 02 de Huauchinango.

