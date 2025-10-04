Gobierno de Puebla respalda reelección de Lilia Cedillo en la BUAP

En representación del gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, el coordinador de Gabinete del Gobierno del Estado, José Luis García Parra, asistió al Cuarto Informe de Labores de la rectora de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), Lilia Cedillo Ramírez, y a su toma de protesta para el periodo 2025-2029 de la máxima casa de estudios, donde afirmó que la educación es una prioridad en el gobierno, así como un motor de justicia y desarrollo integral.

Durante el acto protocolario, el coordinador de gabinete reconoció el trabajo de la rectora e indicó que su reelección es reflejo de liderazgo académico, ya que en sus manos descansa la responsabilidad de formar a profesionales con ética, compromiso y vocación de servicio. Afirmó que la BUAP es muy importante para el Gobierno del Estado, recordó su colaboración en la firma del convenio para desarrollar el Plan Estatal de Desarrollo y refrendó el compromiso de respaldar los proyectos científicos de la universidad, para que la ciencia mejore la calidad de vida de la población.

Al reconocer la autonomía universitaria y su papel como aliada en el desarrollo del estado, el Coordinador de Gabinete reiteró el compromiso del gobernador para lograr la meta de cero por ciento de aspirantes rechazados. “Que no exista un poblano y una poblana que se quede sin la posibilidad de estudiar una licenciatura y salir adelante; juntos lo vamos a lograr. La BUAP siempre contará con el respaldo del gobierno”.

En su mensaje, la rectora de la BUAP, Lilia Cedillo Ramírez, reconoció el apoyo del gobernador Alejandro Armenta y señaló que trabajará de la mano del titular ejecutivo para emprender el rechazo cero para los jóvenes de Puebla. Además, dijo que colaborarán con el mandatario estatal en proyectos que requiere la sociedad y que generan importantes beneficios a la salud, medio ambiente y desarrollo tecnológico.

La rectora invitó a construir una universidad donde todas y todos gocen de respeto, paz, tranquilidad y desarrollo, ya que la reciente elección dejó grandes aprendizajes, donde es necesario escuchar a las y los jóvenes, de manera cercana y efectiva a través del diálogo. Expresó que trabajará sobre un eje central de gobernanza para la paz, a fin de contar con una universidad libre de violencia, donde se retomen los valores de tolerancia, inclusión y respeto por los demás.

Finalmente, agradeció y reconoció el trabajo del gobernador Alejandro Armenta y de la fiscal general del Estado, Idamis Pastor, al contribuir en la paz de la comunidad, ante el reciente caso de violencia y amenazas mediante redes sociales.

