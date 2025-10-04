Tiroteo en suburbio de Texas deja dos menores muertos

Un tiroteo ocurrido cerca del suburbio de Angleton, en Houston, Texas, dejó un saldo de dos menores muertos y otros dos heridos, de acuerdo con el Departamento de Policía del condado de Brazoria.

Los agentes respondieron a reportes del hecho y encontraron a dos menores, de 13 y 4 años, fallecidos por disparos. Otros dos niños, de 8 y 9 años, fueron trasladados en helicóptero médico a un hospital.

Una mujer fue arrestada en relación con el tiroteo mientras las autoridades investigan su vínculo con los menores. No se reporta ninguna amenaza para la comunidad.

Las circunstancias del ataque aún no han sido detalladas, pero se espera una actualización oficial. El departamento policial lamentó la tragedia y expresó sus condolencias a las familias afectadas.

Angleton, con aproximadamente 19 mil 500 habitantes, es la sede del condado de Brazoria y está ubicada a unos 72 kilómetros al sur de Houston, formando parte de su área metropolitana.

