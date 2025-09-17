Esperanza de vida en Gaza cae a menos de 35 años por genocidio

Una Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU, dirigida por Navi Pillay, quien presidió el Tribunal Penal Internacional para Ruanda, concluyó que Israel ha cometido genocidio contra los palestinos en Gaza. El informe documenta que las autoridades israelíes y sus fuerzas de seguridad cometieron cuatro de los cinco actos genocidas definidos por el derecho internacional.

Según la investigación, que cubre el período desde los ataques del 7 de octubre de 2023, Israel perpetró los siguientes actos: matanza de palestinos, causación de daños graves físicos y mentales, imposición deliberada de condiciones de vida destinadas a la destrucción del grupo, e implementación de medidas para impedir nacimientos.

Uno de los hallazgos más impactantes revela que la esperanza de vida en Gaza se redujo de 75.5 años al inicio del conflicto a 34.9 años recientemente, sin considerar los efectos de la malnutrición y la falta de atención médica que reducirían aún más esta cifra. La Comisión documentó también la destrucción de una clínica de fertilidad.

Navi Pillay declaró que “la responsabilidad de estos crímenes atroces recae en las autoridades israelíes en las más altas instancias, que han orquestado una campaña genocida durante casi dos años con la intención específica de destruir al grupo palestino en Gaza”. El informe acusa directamente al primer ministro Benjamín Netanyahu y sus colaboradores de manipular al pueblo israelí tras los ataques de Hamás.

El informe también advierte sobre la complicidad internacional, señalando que la falta de acción ante evidencias de genocidio equivale a complicidad y que otros países tienen la responsabilidad de sancionar cualquier participación directa o indirecta en estos crímenes.

Las familias en Gaza son obligadas a desplazarse una y otra vez por los incesantes bombardeos. Buscan refugios o tiendas de campaña, pero todos los lugares están masificados y no son seguros.

Ya no queda ningún lugar al que ir.

