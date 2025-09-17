Podrían juzgar como adultos a menores de 14 años en Washington

La Cámara de Representantes de Estados Unidos, controlada por los republicanos, aprobó el martes 16 de septiembre dos proyectos de ley que modifican el sistema de justicia juvenil en Washington D.C. El primero permite tratar como adultos a menores entre 14 y 15 años que cometan delitos violentos en la capital, siendo aprobado por 225 votos a favor y 203 en contra.

El segundo proyecto reduce la edad máxima para ser considerado delincuente juvenil de 24 a 18 años, lo que implica que las personas de 18 años o más enfrentarían penas de adulto.

Los republicanos argumentaron que las medidas buscan “frenar la violencia y el desorden en la capital”, mientras que los demócratas criticaron severamente las iniciativas.

El representante Robert García de California declaró sarcasticamente: “Si Donald Trump quiere gobernar Washington, debería renunciar a la presidencia y postularse a la alcaldía“, en referencia al creciente control federal sobre la capital.

Trump ha amenazado con declarar una emergencia nacional y retomar el control de la policía local, a pesar de que la Ley de Autonomía del Distrito limita la capacidad presidencial de intervenir en asuntos cotidianos. En agosto, el presidente ya tomó el control de la policía de D.C. y desplegó agentes federales.

Te recomendamos: