Armenta anuncia pavimentación de 120 km de vialidades

El gobernador Alejandro Armenta informó que, con la adquisición de cuatro nuevos módulos de pavimentación que se suman a los 14 existentes, en octubre iniciará la intervención de 20 vialidades adicionales que representarán 120 kilómetros de caminos y calles rehabilitadas.

El mandatario poblano destacó que los trabajos se ejecutarán en un tiempo récord de 150 días, priorizando el ahorro mediante el uso de maquinaria estatal y materiales suministrados por Pemex.

Armenta reafirmó que estos avances en infraestructura mejoran la movilidad, reducen costos de obra y generan bienestar social, en concordancia con la directriz de la presidenta Claudia Sheinbaum de transformar las vialidades estatales en caminos seguros y eficientes. Entre los logros recientes mencionó la rehabilitación total de la carretera a San Francisco Totimehuacán, concluida al 100%, y las laterales de la recta a Cholula, con 98% de avance.

El secretario de Infraestructura, Manuel Contreras, detalló que actualmente se rehabilitan 12 vialidades en la zona metropolitana que suman 60.75 kilómetros, equivalentes a más de mil calles. Añadió que los módulos de barrido mecánico han limpiado más de 600 kilómetros, evitando obstrucciones en drenajes y beneficiando directamente a más de 100 municipios.

El gobernador enfatizó que su administración no permitirá más obras con sobrecosto ni contratos leoninos, citando como ejemplo la renegociación de la deuda del Museo Barroco que generó un ahorro de 8 mil millones de pesos, recursos que ahora se destinan a infraestructura, salud, educación y seguridad. Estas acciones forman parte del programa “A Toda Máquina”, que opera con 14 módulos de maquinaria activa para atender necesidades de municipios urbanos y rurales.

