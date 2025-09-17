Habrá mantenimiento vial en 18 calles poblanas este miércoles

El Gobierno de la Ciudad de Puebla, encabezado por el presidente municipal Pepe Chedraui Budib, continúa ejecutando el Programa Integral de Mantenimiento Vial a través de la Campaña Capitalina Bacheando Puebla.

Este miércoles las cuadrillas de bacheo concentrarán sus esfuerzos en 18 vialidades que incluyen arterias principales y secundarias de alta circulación.

Entre las intervenciones programadas destacan el Puente carretera Federal a Atlixco, la Avenida San Manuel, Avenida San Ignacio y Avenida Río Suchiate, así como la Avenida Rosendo Márquez y el Camino Real a Atotonilco. También se atenderán importantes vías como la Avenida de Las Américas, Avenida Nacional y la Calle Miguel de la Madrid Hurtado.

El operativo abarcará además calles clave en diferentes sectores de la ciudad: Calle 1, Calle 14 Sur, Calle 18 Sur, Calle 22 Sur y Calle 48 Norte. Completan la jornada de trabajos la Diagonal de la 19 Poniente, la Central de Abastos y la Diagonal Defensores de la República.

Te recomendamos: