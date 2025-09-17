Denuncian a ex “shark tank” por presunto despojo inmobiliario

Luis Harvey, ex inversionista del programa Shark Tank México, junto con los empresarios Benjamín Beja y Federico Bárcena, enfrentan una denuncia por el presunto delito de despojo inmobiliario interpuesta por un joven oaxaqueño de 28 años. La querella legal acusa a los empresarios de involucrar al denunciante en un esquema de adquisición irregular de predios en Oaxaca y Baja California Sur.

Según la denuncia presentada el 9 de septiembre de 2025 ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, el joven fue invitado a participar en la regularización de más de mil 500 hectáreas en Baja California Sur con un valor estimado de mil 500 millones de pesos.

Al descubrir que los terrenos no eran legítimamente propiedad de los empresarios, el joven se negó a continuar con el proceso y comenzó a recibir amenazas directas.

El Poder Judicial ya se pronunció sobre el caso el pasado 14 de marzo, cuando el Juzgado Quincuagésimo Segundo de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México emitió una sentencia que desvincula al denunciante de los empresarios Harvey, Beja y Bárcena.

Describió que ha recibido represalias que incluyen acoso en redes sociales contra él y su pareja, amenazas de muerte, audios intimidatorios y el intento de despojo de un terreno en Puerto Escondido valorado en aproximadamente 60 millones de pesos.

Luis Harvey participó en las temporadas 3 y 4 de Shark Tank México. Su ingreso se confirmó para la tercera temporada, donde se unió junto con Marcus Dantus como nuevos tiburones

