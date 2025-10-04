Entregan apoyos para el campo en microrregión de Acatlán de Osorio

Al encabezar la entrega del programa para “La Transformación del Campo Poblano” número 42 de su mandato, el gobernador Alejandro Armenta recordó que desde antes de que empezara a llover, desde abril o mayo, se inició con la entrega de apoyos. “Como lo pide la presidenta Claudia Sheinbaum, y como lo piden ustedes, no hay milpa, se entregan los recursos con transparencia, para impulsar la soberanía alimentaria”.

El mandatario recordó que, a 295 días de su gobierno, se prioriza el uso de la tecnología a favor del campo; por ello reiteró que este año alrededor de 370 equipos, entre drones y tractores, trabajan la tierra actualmente. Para el próximo año, anunció que se contará con mil 500 equipos, con más de 200 tractores en todo el territorio poblano.

En su intervención, la secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, Ana Laura Altamirano, resaltó que esta es la entrega número 42 de apoyos al campo poblano y en la microrregión 23, correspondiente a Acatlán de Osorio, es la segunda entrega durante estos primeros meses de gobierno estatal, como parte de una estrategia integral que impulsa la producción, fortalece la justicia social y mejora el bienestar de las comunidades, con transparencia, “porque el dinero del pueblo es para el pueblo”.

Detalló que los recursos y maquinaria entregada en Tulcingo de Valle están integrados por mil 876 apoyos que suman una inversión de 17.2 millones de pesos. “En materia de desarrollo pecuario y acuícola se entregarán 144 equipos de material genético y acciones que fortalecen la ganadería, la agricultura y la acuacultura, asegurando alimentos de calidad y, por supuesto, mejores ingresos. Insumos estratégicos para la producción con la entrega de mil 584 paquetes de fertilizantes e insumos que impulsan los cultivos de temporal, especialmente el maíz y el frijol, para la modernización y equipamiento del campo. Se entregan 148 paquetes de herramientas de infraestructura y tecnología que permiten hacer más competitivo nuestro campo”.

Como parte del Programa para el Desarrollo del Sector Pecuario y Acuícola, se entregaron 144 equipos que incluyen material genético, novillonas, sementales, sales minerales para mejorar el rendimiento alimenticio y acciones de fortalecimiento para la ganadería, la apicultura y la acuacultura. En materia de modernización y equipamiento del campo, se otorgaron 148 paquetes de herramientas, infraestructura y tecnología, destinados a optimizar las labores agrícolas y elevar la eficiencia productiva. En total, Tulcingo y su región reciben más de mil 800 apoyos por un monto superior a los 17.2 millones de pesos.

El diputado local por el distrito XXIII en Acatlán de Osorio, Pavel Gaspar Ramírez, reconoció que el mandatario Alejandro Armenta ha puesto como prioridad al campo y el desarrollo de los municipios, así como a los migrantes y a sus familias, con proyectos que impulsan la soberanía alimentaria, como los paneles solares y la cosecha de agua para obtener mejores productos.

En su mensaje, la presidenta municipal, Marubet Meza Rodríguez, reconoció que desde hace más de 10 años no los visitaba un gobernador. Por ello resaltó la labor que, de la mano con la administración estatal que preside Alejandro Armenta, realizan en Tulcingo en beneficio de las familias mixtecas, de los agricultores, de mujeres emprendedoras, ganaderos, jóvenes estudiantes y de las y los migrantes que radican en la Unión Americana y que provienen de las 8 comunidades que integran esa ciudad.

Finalmente, Martín Mejía Cruz, originario del municipio de Tecomatlán y beneficiado con la entrega de fertilizantes, reconoció que la entrega de estos insumos beneficia la productividad de sus tierras y mejora la calidad de sus cosechas.

