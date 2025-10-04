Realizan mantenimiento en templos del Centro Histórico de Puebla

Como parte del compromiso por preservar el patrimonio edificado y mejorar la imagen urbana del municipio, el Gobierno de la Ciudad de Puebla, encabezado por el presidente municipal Pepe Chedraui, a través de la Gerencia del Centro Histórico y Patrimonio Cultural, realizó labores de mantenimiento en diversos templos ubicados en el Centro Histórico y zonas con valor patrimonial.

La dependencia a cargo de Aimeé Guerra Pérez comenzó con las acciones de conservación enfocadas a las fachadas de la Parroquia de Santa Clara de Asís, Capilla de la Virgen de los Dolores, Parroquia de San Marcos Evangelista y la Parroquia de la Junta Auxiliar de San Francisco Totimehuacan.

Con estas acciones, el Gobierno de la Ciudad reafirma su compromiso con la protección, rescate y mejora del Centro Histórico y las zonas patrimoniales de la capital, promoviendo entornos dignos para todas y todos.

Te recomendamos: