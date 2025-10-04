Avanza modernización de la carretera Puebla-Huajuapan de León

El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), avanza en la modernización de la carretera Puebla-Huajuapan de León, específicamente en el tramo del kilómetro 126+000 al 131+000, correspondiente a El Pitayo-Acatlán de Osorio, como parte del Programa Nacional de Infraestructura Carretera 2025-2030.

La obra incluye la construcción de una carretera tipo A2, con dos carriles por sentido, acotamientos y pavimento asfáltico de alta resistencia. También se mejorará el alineamiento vertical y horizontal, además de la instalación de señalización preventiva e informativa para una circulación segura y eficiente.

Con una inversión de 136 millones de pesos y una longitud de 5 kilómetros, el proyecto generará 150 empleos directos y 450 indirectos, y beneficiará a cerca de dos mil habitantes de Acatlán de Osorio, Ahuehuetitla y Tehuitzingo.

Esta modernización facilitará el traslado de personas y mercancías, dinamizará la actividad agrícola y comercial, y fortalecerá las oportunidades de desarrollo económico y social en la región.

