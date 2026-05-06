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miércoles, mayo 6, 2026
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Automóvil vuelca en el bulevar 18 de Noviembre; intentó esquivar una moto

Por:
Amaury Jiménez
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Una maniobra para evitar un choque contra una motocicleta terminó en la volcadura de un automóvil que dio un giro completo, quedó en sentido contrario y con severos daños durante la mañana de este martes sobre el bulevar 18 de Noviembre, a la altura del puente de Joaquín Colombres, en dirección al entronque de Amalucan.

El percance ocurrió cuando el conductor de un automóvil de la marca MG protagonizó un accidente que, aunque no dejó lesionados reportados, sí encendió las alertas por lo aparatoso de la escena.

De acuerdo con testigos y el propio conductor, una motocicleta se habría atravesado en su trayectoria, por lo que al intentar esquivarla perdió el control del vehículo. La unidad impactó contra el camellón y, por la fuerza del golpe, terminó girando hasta quedar en sentido contrario.

El accidente dejó severos daños materiales: el vidrio trasero quedó completamente destruido, una llanta se desprendió y presentó daños visibles en la parte superior del automóvil, lo que refuerza la versión de que el coche pudo haber dado una vuelta completa.

El incidente provocó el cierre momentáneo a la circulación en la zona, tráfico intenso y la movilización de cuerpos de emergencia y autoridades viales para abanderar el área y evitar otro percance. El conductor fue atendido por paramédicos.

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