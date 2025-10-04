Zacatlán renueva acceso sur y estrena Casa Jóvenes en Progreso

La presidenta municipal de Zacatlán, Bety Sánchez, continúa generando acciones para el bienestar de las familias del municipio, a través del turismo y estrategias encaminadas al progreso de los jóvenes.

Este viernes 3 de octubre, Bety Sánchez dio el banderazo para la rehabilitación del acceso sur del municipio. Ficha de obra: Consta de un arco de bienvenida, la demolición de muros en mal estado, banquetas, jardineras y barandales.

Esta obra beneficiará a más de 39 mil personas, además de que dará una nueva imagen al municipio y será construida con recursos del programa FAISMUN.

Posteriormente, inauguró la nueva Casa Jóvenes en Progreso gracias al gobernador Alejandro Armenta, pues esta remodelación se pudo hacer a través de obra comunitaria. En tanto, el gobierno municipal también invirtió en mobiliario, entre otras cosas.

En la inauguración de la Casa Jóvenes en Progreso de Zacatlán, estuvieron presentes Rigoberto Ortiz Merino, director de Delegaciones del SEDIF; Carlos Eduardo Carrillo Vargas, coordinador del Programa Casa Jóvenes en Progreso del Sistema Estatal DIF, así como la delegada del SEDIF en la Microrregión 02 de Huauchinango, Angélica Ávila.

Además de las y los regidores de Zacatlán como Mayte Ibarra, Isaac Armas, Clemente Olvera, Maru Fernández, Arturo Martínez.

Después, se unieron a la caminata familiar nocturna y a la carrera “Vive con la barranca”, para inaugurar la remodelación del Paseo de la Barranca, obra que generará turismo y derrama económica para la gente.

Bety Sánchez reiteró su compromiso para trabajar por los que menos tienen, generando condiciones de igualdad y bienestar para todas y todos.

