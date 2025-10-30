Detienen a “El Cali” tras intento de feminicidio en Tehuacán

Un hombre identificado como “El Cali” fue detenido en flagrancia luego de haber agredido con un arma punzocortante a su pareja sentimental en calles del centro de Tehuacán, por lo cual fue procesado por el delito de feminicidio en grado de tentativa.

La tarde de este miércoles, la pareja se encontraba en el cruce de la 3 Sur y la 3 Oriente, donde según testigos, mantenían una discusión verbal que escaló en niveles de violencia cuando el masculino sacó un arma blanca con la que agredió a la fémina.

El agresor le realizó tres cortes en el cuello, una en el pómulo y otra en el tórax a la víctima, quien pidió ayuda y ciudadanos intentaron detener sus hemorragias.

Mientras tanto, “El Cali” subió a un microbús para intentar escapar, pero civiles lo capturaron y golpearon para después entregarlo a las autoridades para su puesta a disposición.

Por su parte, la víctima fue llevada a un hospital para recibir atención especializada y solicitó acompañamiento para presentar su denuncia formal ante el Ministerio Público.

