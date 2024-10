Sitiaw realiza paro productivo por falta componentes

El Sindicato Independiente de Trabajadores de la Industria Automotriz, Similares y Conexos de la Volkswagen México (Sitiaw) informó la realización de un paro productivo de ocho días en el segmento 3 de Taos y de un día en el segmento 2 de Tiguan por falta de componentes.



De acuerdo con un comunicado dirigido a la base trabajadora, explican que el paro inició este martes 8 de octubre con el segundo turno en el segmento 3 de Taos, el cual no trabajará pero recibirá el 100 por ciento de su pago.



Este miércoles 9 de octubre, el primer y segundo turno no trabajarán con el pago de 57.5 de salario, mientras el jueves y viernes, así como lunes 14 de octubre, el primer y segundo turno trabajan de manera habitual.



Del martes 15 de octubre al jueves 24 de octubre no trabaja ningún turno, hasta el viernes 25 de octubre que trabaja el primer y segundo turno del segmento 3.



En el escrito, el Sitiaw explicó que al ser ocho días de paro, se tomará dos días como uno de vacaciones, por lo que serán cuatro días de vacaciones.



En tanto, pasa el arranque, se señala que se programará como trabajo a cierto personal que se requiere en cada una de la áreas.



Mientras tanto, en el segmento 2 de Tiguan el paro productivo sólo será de un día para el primer, segundo y tercer turno, con el cobro de 57.5 por ciento de su salario.



Estos paros productivos se dan en medio de la especulación de que la firma alemana ya no producirá el modelo Tiguan en el estado y se enfocará en un automóvil híbrido.

Editor: Guillermo Leal

