Crisis en Acatlán por deslaves y falta de apoyo municipal

Las intensas lluvias que se han presentado en los últimos días en el municipio de Acatlán de Osorio han dejado como saldo varios deslaves en la zona, principalmente en carreteras, siendo la caída de una barda en la colonia 3 de Mayo y desprendimiento de rocas en la carretera federal número 190 Puebla-Huajuapan de León al igual crecidas de ríos las principales afectaciones.

La caída de la barda se registró en la calle Ignacio Ramírez aún costado de la secundaria ”Fray Bartolomé de las Casas” en la colonia 3 de Mayo, luego de que el agua reblandeció la barda y se viniera abajo sin presentar riesgo para las personas.

En la carretera en el tramo de El Pitayo y Nuevos Horizontes, vehículos quedaron varados por espacio de casi una hora, en ambos sentidos, a consecuencia de un derrumbe, sin embargo voluntarios fueron los que retiraron piedras y lodo con apoyo de maquinaria de empresarios.

El enojo se hace presente en vecinos luego de que el presidente municipal suplente de Acatlán de Osorio, Pedro García Nuñez, negó todo tipo de trabajo para limpiar los deslaves en la carretera Acatlán de Osorio-Izúcar de Matamoros, a la altura de Nuevos Horizontes y San Bernardo luego de que el mencionó que está a días de entregar el poder, no hay recursos y quiere entregar sin ningún problema todo lo que le pertenece al ayuntamiento.

Por su parte, personal de Protección Civil dijo que si no les daba la orden el presidente Pedro García Nuñez, no podían apoyar y así lo hicieron por lo que no apoyaron retirando el escombros de los deslaves, siendo voluntarios quien realizó el trabajo.

Editor: Guillermo Leal

