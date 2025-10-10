EU enviará 200 soldados a Israel para supervisar alto al fuego en Gaza

Estados Unidos enviará alrededor de 200 soldados a Israel con el objetivo de apoyar y monitorear el acuerdo de alto el fuego en Gaza, asegurando que no se realicen acciones ofensivas durante las negociaciones.

Este contingente formará parte de un equipo internacional que incluye a otras naciones, organizaciones no gubernamentales y actores del sector privado.

El Comando Central de Estados Unidos establecerá un “centro de coordinación civil-militar” en Israel. Este centro facilitará el flujo de ayuda humanitaria, además de proporcionar asistencia logística y de seguridad.

El personal comenzará a llegar durante el fin de semana para planificar y establecer el centro de coordinación. Estados Unidos colaborará con soldados de otros países, como Egipto, Turquía y Emiratos Árabes Unidos.

Las tropas estadounidenses, con experiencia en transporte, planificación, seguridad, logística e ingeniería, no ingresarán a Gaza. Su principal función será monitorear la implementación del alto el fuego y la transición hacia un gobierno civil en Gaza.

El acuerdo de paz firmado recientemente contempla la liberación de rehenes, el cese de hostilidades y un proceso gradual de desescalada en Gaza.

