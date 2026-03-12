Súmate al Tapatón 2026 para apoyar a niños con cáncer en Puebla

El próximo 21 de marzo se llevará a cabo la segunda edición del Tapatón 2026 “Tus tapitas salvan vida” a partir de las 12:00 horas en Galerías Las Ánimas, por lo que la ciudadanía podrá donar tapitas de plástico para apoyar esta causa.

Galerías Las Ánimas, junto con diversos patrocinadores —entre ellos Oro 94.9 Solo Hits— y el Banco de Tapitas, invitan a los poblanos a donar todas las tapas de plástico que tengan en casa, como las de refrescos, pasta dental, suavizantes, perfumes y otros envases similares.

El objetivo es fomentar la participación ciudadana en acciones solidarias que contribuyan a apoyar a niñas y niños que enfrentan diagnósticos de cáncer y requieren recursos para costear sus tratamientos médicos.

Para esta edición, los organizadores buscan reunir más de media tonelada de tapitas e incluso alcanzar una tonelada. Durante la jornada, que se realizará de 12:00 a 18:00 horas, se desarrollarán diversas actividades gratuitas para los asistentes, entre ellas talleres de dibujo, ajedrez, museo viviente y exhibiciones de lucha libre.

Además, las personas interesadas podrán donar parte de su cabello, el cual será utilizado para la elaboración de pelucas destinadas a menores que han perdido su cabello a causa de los tratamientos contra el cáncer.

A esta iniciativa se han sumado cada vez más personas, empresas y escuelas, que buscan apoyar a niñas y niños que enfrentan esta enfermedad y brindarles un momento de esperanza.

El evento será conducido por el locutor Carlos Lemus y la comunicadora Violeta Lozada.

Editor: César A. García

