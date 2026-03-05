Ejecutan a dos hombres dentro de una vivienda en Libres

Dos hombres fueron asesinados al interior de un domicilio particular del Barrio de Cuatzolco, en el municipio de Libres, Puebla, en lo que se presume como un ataque directo.

Los hechos ocurrieron este miércoles 4 de marzo en un inmueble ubicado en la Privada de San Juan, donde las víctimas presuntamente convivían con la persona responsable.

Vecinos de la zona señalaron que escucharon múltiples detonaciones de arma de fuego y, minutos después, observaron salir del domicilio al menos a un hombre.

Poco más tarde, la esposa de una de las víctimas arribó al lugar y, al percatarse de la situación, solicitó apoyo a través del número de emergencias 911.

Te puede interesar: Procesan a cinco por desaparición y homicidio de matrimonio poblano

Tras la llamada de auxilio, paramédicos acudieron al sitio; sin embargo, únicamente confirmaron que ambos hombres ya no contaban con signos vitales.

Las víctimas fueron identificadas como Omar “G”, de 28 años, y Edgar “N”. Sus cuerpos fueron trasladados al anfiteatro correspondiente para la necropsia de ley.

A su vez, la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) inició las diligencias para esclarecer el móvil del doble homicidio y dar con el o los responsables.

#Seguridad 🚨 Dos hombres fueron ejecutados al interior de un domicilio particular del Barrio de Cuatzolo en el municipio de Libres; la esposa de una de las víctimas fue quien descubrió la escena del crimen.



Vía @_jesuszav pic.twitter.com/BkvYih4IKv — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) March 5, 2026

Editor: César A. García

Te recomendamos: