Ricardo Monreal respalda proyecto del Cablebús en Puebla

El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, manifestó su respaldo al gobernador Alejandro Armenta Mier para continuar con la construcción del Cablebús en Puebla.

En conferencia de prensa desde el Congreso del Estado, confió en que el titular del Poder Ejecutivo sabrá generar consensos con los sectores sociales que están en desacuerdo con el proyecto, debido al retiro de árboles.

El coordinador de la bancada de Morena resaltó que Alejandro Armenta Mier es animalista y ambientalista, por lo que no impulsaría una obra que implique algún daño ecológico irreversible.

Además, subrayó que a través del proyecto busca generar un polo de desarrollo y optimizar la movilidad en la zona metropolitana.

Ante la resistencia de colectivos ambientalistas, Monreal Ávila adelantó que hablará con el gobernador para garantizar que haya diálogo y apertura.

A la par, hizo un llamado a la conciliación entre ambas partes para garantizar que Puebla continúe por la ruta del desarrollo.

“Deseo que haya conciliación, y que pueda prosperar el proyecto de desarrollo; nosotros vamos a respaldar el proyecto social y el proyecto de desarrollo”, comentó.

