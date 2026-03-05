Agreden a trabajadores de la SMT en corralón de El Batán; hay siete detenidos

Dos trabajadores de la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMT) de Puebla fueron emboscados y agredidos por un grupo de choque en el corralón de la dependencia en la zona de El Batán, por lo que hay siete personas detenidas.

Así lo informó el subsecretario de Transporte y Vías de Comunicación, Juan Manuel Vega Rayet, quien detalló que la agresión ocurrió cuando inspectores trasladaban una unidad asegurada por prestar servicio de taxi pirata al corralón.

En el lugar, dijo, un grupo de choque ya los esperaba y atacó la camioneta oficial, causando daños materiales, por lo que uno de los trabajadores está gravemente herido y podría perder un ojo.

“Agredieron a nuestros compañeros, rompieron los cristales de la unidad y resultaron lesionados dos trabajadores; uno de ellos está gravemente herido y podría perder un ojo”, señaló.

Vega Rayet indicó que, tras el ataque, elementos de la Policía Estatal acudieron al lugar y lograron la detención de siete presuntos responsables, por lo que se están presentando las denuncias correspondientes ante las autoridades, y advirtió que los operativos continuarán para ordenar el transporte público en la entidad.

“Encontramos resistencias de grupos que no quieren cumplir con la norma ni con la ley, pero no vamos a flaquear. Seguiremos trabajando para que el transporte público se regularice y brinde un mejor servicio a la sociedad”, concluyó.

#Puebla 🎥 El subsecretario de Transporte y Vías de Comunicación, Juan Manuel Vega Rayet, informó que 2 trabajadores resultaron gravemente heridos durante un operativo contra un taxi pirata en San Miguel, hechos por los que hay 7 detenidos.



