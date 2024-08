Tehuacán: incendian lote de autos por presunto fraude

Un lote de autos denominado “Panamericano” presuntamente defraudó a 40 personas en Tehuacán con casi 4 millones de pesos, siendo los afectados quienes señalan que desde hace cuatro meses el dueño no les ha entregado las unidades a los propietarios, tras dar enganches que van desde los 30 mil hasta los 80 mil pesos.

Los defraudados acudieron la mañana de este miércoles al lugar para tener una explicación o que les devolvieran su dinero, sin embargo, al no tener una respuesta los ánimos se calentaron en contra de los trabajadores, quienes no sabían dar una respuesta, incluso cuatro de ellos fueron golpeados; amenazaron con linchar si el dueño no llegaba y les entregaba su dinero.

Tras el paso de las horas y tener una negativa, los defraudados incendiaron cuatro unidades que estaban dentro del lote y además vandalizaron tres más. las cuales dejaron volcadas.

Al lugar de los hechos y tras ver la columna de humo, al lugar llegaron elementos de seguridad de Tehuacán para rescatar a los trabajadores que estaban retenidos y amenazados de linchamiento, además de tratar de calmar los ánimos.

Hasta el momento se desconoce el paradero del dueño del negocio, mientras que los defraudados señalaron que tomarán otras medidas en caso de que no se les devuelva su dinero.

#Seguridad 🚓 Habitantes de #Tehuacán y la región tomaron un lote de autos con razón social Panamericana, ubicado en la Y de Peñafiel, en donde incendiaron por lo menos cuatro unidades, luego de que los propietarios no les entregaron sus unidades tras realizar diferentes pagos.… pic.twitter.com/yVot3XDlF9 — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) August 14, 2024

Editor: Renato León Aranda

