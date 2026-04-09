“En Puebla ya empezó el mundial”, aplaude Rommel Pacheco

“En Puebla ya empezó el mundial”, aseguró el director general de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), Rommel Pacheco, al anunciar junto con el gobernador Alejandro Armenta Mier, el partido amistoso internacional entre las selecciones de Perú y España, que se llevará a cabo el próximo 8 de junio, lo anterior como parte de la preparación rumbo a la Copa del Mundo 2026.

Con el Estadio Cuauhtémoc, dos veces mundialista como escenario, el director de la CONADE reconoció que en el Gobierno de Puebla, el deporte se asume como una política de Estado. Subrayó que no se considera un gasto, sino una inversión y una oportunidad para la niñez y la juventud; en ese sentido, destacó que la entidad es sede de la Copa del Mundo de Tiro con Arco y que próximamente albergará la Olimpiada Nacional, además de impulsar la construcción de la Universidad del Deporte. “Los jóvenes hoy necesitan un camino claro y el deporte y la educación los llevará a buen puerto“, expresó Rommel Pacheco.

Con la directriz de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, buscan que la Copa del Mundo sea accesible para todos; por ello impulsan la estrategia de organizar torneos y mundialitos que lleguen a todos los sectores sociales. La Copa CONADE y la Copa Escolar han reunido hasta el momento, a más de un millón 200 mil niñas y niños en más de 80 equipos. Esta iniciativa se llevará a cabo de manera anual con el objetivo de formar un semillero de talentos.

En su mensaje, el director general de Fútbol de la Federación Peruana, Jean Franco Ferrari, reconoció al gobernador Armenta Mier, el trabajo por incentivar el deporte en las juventudes poblanas, ya que es una herramienta de cambio social y en ese sentido afirmó que también están comprometidos para el desarrollo del fútbol. Afirmó que a Puebla y Perú los une la cultura y sus raíces, además que el equipo Puebla ha recibido a varios futbolistas peruanos.

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Rafael Louzán Abal, agradeció la oportunidad de estar en Puebla y destacó el trabajo y promoción que hacen del Estado a través del deporte. Afirmó que la entidad ya está en la Copa del Mundo con este enfrentamiento ante el combinado peruano. “Vamos hacer que est ciudad disfrute a través del deporte y fútbol”, aseguró, al tiempo de señalar que están en deuda con México, ya que han acogido a miles de españoles. “España no les va a defraudar”.

El consejero de Educación y representante de la Embajada de España en México, Juan Vicente Pérez, resaltó que el partido permite a la Embajada vincularse con la ciudad de Puebla, ya que consideró que es una de las más conectadas con España, tanto a nivel cultural, gastronómico, histórico y deportivo. Expresó que el deporte es una herramienta fundamental para el desarrollo, la inclusión y para el bienestar social.

La secretaria de Desarrollo Turístico, Carla López-Malo, detalló que el Mundial 2026 será una gran fiesta cultural, donde se busca que tanto jugadores como visitantes de otros estados y países conozcan el estado, más allá de los días de partido. Se estima la llegada de 144 mil visitantes, así como una derrama económica superior a 350 millones de pesos, sin considerar el consumo dentro del estadio para el partido Perú contra España. Durante los 39 días del Mundial 2026, se prevé la llegada de más de 300 mil visitantes adicionales a los que regularmente recibe el estado, lo que permitirá que Puebla viva semanas de alta actividad.

La campeona mundial del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), Gaby “La Bonita” Sánchez, destacó la importancia de fortalecer el deporte como una herramienta de transformación social, al señalar que la disciplina, el esfuerzo y la constancia son pilares fundamentales para el desarrollo de las y los jóvenes. Subrayó que el impulso al talento local permite generar nuevas oportunidades y construir historias de éxito que inspiran a futuras generaciones. Enfatizó que el trabajo coordinado y el respaldo institucional son clave para consolidar proyectos que eleven el nivel competitivo y fortalezcan el tejido social.

Finalmente, el subsecretario de Fomento y Participación Ciudadana, Francisco Bonilla, destacó que en Puebla se trabaja bajo la encomienda de “Pensar en Grande”, visión que hoy se materializa con la llegada de una selección campeona de la Eurocopa y ubicada entre las mejores del ranking de la FIFA. Subrayó que este logro es resultado de una estrategia impulsada desde el inicio de la actual administración, con el objetivo de posicionar a Puebla como epicentro del deporte en México y aprovechar un evento global que une a millones de personas para proyectar al estado ante el mundo.

Te recomendamos: