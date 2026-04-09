Iniciará credencialización del Servicio Nacional de Salud en Puebla

Del 13 al 30 de abril, la delegación de la Secretaría de Bienestar en Puebla llevará a cabo la primera etapa de credencialización del Servicio Nacional de Salud, un programa que permitirá, a partir de 2027, acceder a ocho servicios médicos en cualquier institución pública, sin necesidad de derechohabiencia.

El delegado de Bienestar, Rodrigo Abdala Dartigues, informó que el arranque será en la capital poblana y estará dirigido inicialmente a personas de 85 años y más.

Detalló que el registro se realizará mediante un calendario organizado por la letra inicial del primer apellido, además de que se habilitarán jornadas especiales para rezagados los días 18 y 26 de abril.

Para este proceso, se instalarán 17 módulos en centros de salud y hospitales, donde los interesados deberán presentar identificación oficial con fotografía, acta de nacimiento, CURP certificada, comprobante de domicilio no mayor a seis meses y un número telefónico de contacto.

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Rodrigo Abdala explicó que, con esta credencial, a partir de enero de 2027 la población podrá recibir atención en instituciones como el IMSS o el ISSSTE, además de que sustituirá progresivamente los carnets de dichas instituciones.

Entre los servicios contemplados se encuentran la atención de urgencias y hospitalización continua; embarazos de alto riesgo y partos de emergencia; atención a infartos y eventos cerebrovasculares; tratamiento de cáncer de mama, insuficiencia renal, cáncer en general y trasplantes.

También se incluye la vacunación universal, así como consultas de atención primaria para la prevención y tratamiento de padecimientos agudos con prescripción de medicamentos.

El funcionario subrayó que más de 7 millones de poblanos deberán tramitar esta credencial para garantizar su acceso a los servicios de salud en el nuevo esquema nacional.

#Puebla 🗣️ Del 13 al 30 de abril, la delegación de @BienestarMx_Pue iniciará el proceso de credencialización del Servicio Universal de Salud para que las y los poblanos sean atendidos en cualquier institución publica de salud, señaló el delegado Rodrigo Abdala.



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Editor: César A. García

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