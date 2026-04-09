México destina 315 mil mdp al Programa de Infraestructura Carretera

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que a través de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) se invierten 315 mil 331 millones de pesos (mdp) como parte del Programa Nacional de Infraestructura Carretera, con el propósito de ampliar la conectividad del país y mejorar las condiciones de vida de la población. Al presentar el corte de avance durante la conferencia matutina “Las mañaneras del pueblo”, la mandataria señaló que a la fecha se han concluido 360 kilómetros (km) de construcción o modernización de carreteras, 78 puentes y se han repavimentado 4 mil 500 km mediante el programa MegaBachetón.

“¿Qué queremos? Más obra para la gente, para mejorar la vida de las personas. Y al mismo tiempo tener más conectado al país. Y al mismo tiempo generar empleos. Y al mismo tiempo mejorar o avanzar en el desarrollo de México”, puntualizó la Jefa del Ejecutivo Federal.

La Presidenta anunció que durante este mes de abril inician las obras de reconstrucción de carreteras y puentes afectados por las lluvias extraordinarias registradas en octubre de 2025 en los estados de Hidalgo, Veracruz, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí. Lo anterior, explicó, ocurre una vez que culminaron los proyectos ejecutivos y los procesos de licitación de obra correspondientes.

El secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteva Medina, detalló que la inversión en Ejes Prioritarios asciende a 113 mil 347 mdp para intervenir un total de 2 mil 485 km. En este rubro, destacó la conclusión de las carreteras San Ignacio Tayoltita, Bavispe–Nuevo Casas Grandes y el Circuito Tierra y Libertad. En proceso de construcción se encuentran los tramos Cuautla–Tlapa, Macuspana–Escárcega, Salina Cruz–Zihuatanejo, Toluca–Zihuatanejo, Guaymas–Esperanza–Yécora-Chihuahua y Tamazunchale–Huejutla. Para el presente año está programado el arranque de los trabajos en la vía Ciudad Valles–Tampico.

En materia de infraestructura de puentes, el titular de la SICT precisó que se destinan 18 mil 77 mdp para 29 km de estructuras. Los puentes Los Muros en Morelos y el Pérez Escobosa en Sinaloa ya se encuentran concluidos. Respecto a las obras en ejecución, Esteva Medina reportó los siguientes porcentajes de avance: el puente Nichupté en Quintana Roo registra un 97 por ciento y tras su conclusión iniciará la construcción del puente Kukulcán; el puente Rizo de Oro en Chiapas alcanza un 88 por ciento y su apertura a la circulación está programada para septiembre; la Glorieta de las Mujeres Libres en Baja California Sur presenta un 85 por ciento de avance y se abrirá a la circulación a finales de abril.

Asimismo, el puente Alameda Oriente, en la zona correspondiente al Estado de México, tiene un avance del 25 por ciento y se estima su conclusión en octubre, mientras que la parte ubicada en la Ciudad de México finalizará un año después. El puente Amado Nervo, que conecta Nayarit y Jalisco, muestra un 66 por ciento de progreso y concluirá en julio. El distribuidor Santa Ana Chiautempan en Tlaxcala registra un 47 por ciento y se prevé su término en julio. El acceso al Puerto de Veracruz lleva un 52 por ciento de avance y también se terminará en julio. En Colima, el PSV Libramiento Arco Norte tiene un 92 por ciento de progreso, por lo que se aperturará la siguiente semana a la circulación; el PSFFCC Libramiento Arco Sur, con 91 por ciento, concluirá a finales de abril de 2026. La Presa Las Trancas presenta un 87 por ciento de avance; El Chical, con un 96 por ciento, finalizará en abril; y Las Tunas registra un 20 por ciento.

El secretario añadió que durante este año está programado el inicio de nuevas obras en diversos puntos del país: en Colima los puentes Barrio V, Manzanillo y La Flechita; en Morelos el puente UAEM; en Nayarit la avenida Colosio; en Veracruz el puente Coatzacoalcos III; y en Querétaro el puente El Castillo, en el municipio de Corregidora.

En lo referente a la modernización de autopistas, Esteva Medina informó que se trabaja en cerca de mil kilómetros bajo esquemas de inversión mixta. Se encuentran en proceso los tramos Zitácuaro–Maravatío, con fecha de conclusión estimada para diciembre de 2026; Uruapan–Nueva Italia, que terminará en agosto de 2027; y Armería–Manzanillo, donde se entregarán tramos de 10 km de manera escalonada entre este mes y julio, para finalizar con las obras del puente Tepalcates en diciembre de 2026. También avanzan el libramiento Lagos de Moreno, con término en diciembre de 2027; La Mancha–Laguna Verde, en agosto de 2026; y La Pitahaya–Libramiento Oriente, con conclusión prevista para febrero de 2028. Ya iniciaron además los trabajos en Nueva Italia–Lázaro Cárdenas y Atizapán–Atlacomulco. Para este año arrancan obras en el ramal de acceso a Uruapan, el tramo Uruapan–Zamora, La Pitahaya–Libramiento Noroeste de Querétaro, Sonoyta–Puerto Peñasco, el tramo R57D Arco Norte–San Juan del Río y Cuauhtémoc–Osiris.

Sobre la reconstrucción por afectaciones derivadas de las lluvias, el titular de la SICT detalló que en abril inician los trabajos en 396 tramos y caminos, así como en 94 puentes distribuidos de la siguiente manera: 50 en Hidalgo, 2 en Puebla, 18 en Veracruz, tres en Querétaro y uno en San Luis Potosí. En cuanto al programa de Infraestructura Carretera en Guerrero, confirmó que ya se concluyeron 68 puentes y se atendieron caminos y carreteras estatales.

Respecto al programa MegaBachetón, Esteva Medina puntualizó que se ejerce una inversión histórica de 50 mil mdp para atender 40 mil 548 km de la Red Federal de Carreteras Libres de Peaje, de los cuales este año se intervendrán 18 mil km en labores de repavimentación. A la fecha, se han atendido cerca de 29 mil baches. Para estas tareas se utilizan mil 100 máquinas y se cuenta con una plantilla de 3 mil 140 trabajadores, mientras que en el propio MegaBachetón operan 2 mil 176 máquinas con mil 350 trabajadores.

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