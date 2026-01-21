¡Ojo! Con llamadas fraudulentas suplantan a Comisión Telecomunicaciones

El Gobierno del Estado de Puebla, a través de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) alerta a la ciudadanía sobre la detección de llamadas telefónicas en las que delincuentes suplantan la identidad de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, con el propósito de cometer fraudes y extorsiones.

Durante estas llamadas, los delincuentes advierten sobre un supuesto proceso legal y la presunta cancelación de la línea telefónica, con el objetivo de inducir a las personas a proporcionar datos personales, como nombre y CURP, así como a realizar depósitos o transferencias para evitar la continuidad de dicho trámite. A fin de inhibir la comisión de delitos, la Policía Estatal Cibernética comparte las siguientes recomendaciones :

: Colgar inmediatamente . Los ciberdelincuentes podrían utilizar técnicas de manipulación a fin de obtener datos personales.

. Los ciberdelincuentes podrían utilizar técnicas de manipulación a fin de obtener datos personales. No compartir información personal . Ninguna institución solicita contraseñas, números de tarjetas bancarias o información privada.

. Ninguna institución solicita contraseñas, números de tarjetas bancarias o información privada. Evitar videollamadas de números desconocidos. Las instancias gubernamentales no se comunican a través de este medio.

de números desconocidos. Las instancias gubernamentales no se comunican a través de este medio. Consultar fuentes oficiales: Si tiene dudas, contacte a las autoridades a través de los canales oficiales.

Ingresar al REPEP: Para evitar llamadas comerciales no deseadas, puede registrar su número en el Registro Público para Evitar Publicidad de la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO).

La Policía Estatal Cibernética brinda atención y orientación mediante el número 22 22 13 81 11, a través de Facebook (CiberPolicía Pue) y X antes Twitter (@CiberPolicía).

El Gobierno del Estado de Puebla, encabezado por Alejandro Armenta, fortalece la prevención de delitos cibernéticos y protege a la ciudadanía mediante la difusión de información oportuna y confiable.

