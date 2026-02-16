Puebla actúa de manera contundente ante actos delictivos: Armenta

El Gobierno de Puebla actúa de manera contundente ante actos delictivos, así lo afirmó el gobernador Alejandro Armenta Mier, tras los hechos registrados en la zona de Angelópolis durante la madrugada de este sábado.

Armenta Mier destacó que en coordinación con los tres órdenes de gobierno, con el operativo “Puebla Segura” se atendió con inmediatez y se logró la detención de presuntos involucrados. Puntualizó que se actúa sin omisión; además, resaltó que están en desarrollo las investigaciones para esclarecer el caso, con todo el rigor de la ley.

“Estamos revisando el hecho, es importante que se actúe conforme a derecho, no hay omisión y no hay tolerancia“, enfatizó.

El gobernador puntualizó que mantiene comunicación permanente con el sector empresarial, como con la presidenta de COPARMEX, Beatriz Camacho, para coordinar acciones, ya que, junto con las autoridades federales y municipales, se salvaguarda el orden. “Sin duda, para nosotros, la pérdida de las personas es lamentable. Nuestra solidaridad a las familias”, expresó.

El Gobierno de Puebla que encabeza Alejandro Armenta Mier, refrenda su compromiso con la tranquilidad, protección y paz de las familias en toda la entidad en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), la Secretaría de Marina (SEMAR), la Guardia Nacional (GN) y autoridades municipales.

