Abandonan cadáver desmembrado dentro de camioneta en Texmelucan

Dentro de la batea de una camioneta fue encontrado el cuerpo desmembrado de un hombre a tan solo unos metros de la Presidencia Municipal de San Martín Texmelucan.

La mañana de este domingo, agentes de seguridad pública de San Martín Texmelucan que patrullaban por el Bulevar Xicoténcatl reportaron haber encontrado un vehículo abandonado con altura de la colonia San Damián, metros adelante del edificio ya mencionado y la comandancia local.

Por lo anterior, realizaron una inspección a la camioneta tipo Hilux de color gris con una cobija que cubría la parte trasera de la unidad.

Encontraron la cabeza de un hombre de aproximadamente 35 años de edad; la zona quedó bajo resguardo y personal forense adscrito a la Fiscalía General del Estado (FGE) llegó a realizar el levantamiento de los restos humanos, confirmando que había más pedazos del cadáver y que la víctima estaba acompañada de un letrero de carácter criminal.

Por otra parte, trascendió que posiblemente el occiso podía tratarse de un hombre que fue reportado como desaparecido desde el 27 de enero del presente año en este mismo municipio; por lo que sus restos serán sometidos a estudios forenses para confirmar su identidad.

