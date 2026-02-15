Niegan que padre del edil de Tehuacán atropellara y matara a médico

El director de Seguridad Pública Municipal, Adán Méndez García, rechazó que el padre del edil Alejandro Barroso Serrano esté involucrado en el atropellamiento de Jorge Valdez, originario de la capital poblana, quien murió en San Pedro Acoquiaco en Tehuacán.

A través de redes sociales del Ayuntamiento, el funcionario municipal afirmó que la responsable del siniestro vial que le quitó la vida al médico de profesión de 71 años fue una mujer.

Abundó que el caso ya está en manos de la Fiscalía General del Estado (FGE) y negó más versiones en las que involucran a Alejandro Barroso Chávez, padre del edil que lo señalaban de ser el conducto del vehículo.

Durante el fin de semana, medios regionales en Tehuacán informaron que el siniestro se presentó frente a la casa del padre del presidente municipal de Tehuacán.

Lo anterior surgió, después de que las transmisiones en vivo fueran eliminadas de varias cuentas de noticias en Facebook, por lo que trascendió que era una manera de ocultar la responsabilidad de Barroso Chávez.

