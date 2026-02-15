Muere hombre prensado tras choque en la Puebla–Orizaba

Un hombre perdió la vida la mañana de este domingo tras quedar prensado en un fuerte accidente sobre la autopista Puebla–Orizaba, hecho que generó una intensa movilización de cuerpos de emergencia y autoridades.

El percance ocurrió metros antes de la caseta de Amozoc, en dirección a Veracruz, a la altura del kilómetro 141, cuando el conductor de una camioneta perdió el control de la unidad e impactó contra la parte trasera de un tráiler. A causa del choque, la cabina quedó debajo de la caja de la unidad de carga, dejando a dos personas atrapadas en el interior.

Una de ellas quedó completamente prensada entre los fierros y perdió la vida de manera inmediata, mientras que la otra resultó gravemente herida.

Testigos solicitaron de inmediato apoyo de las autoridades, arribando al sitio elementos de rescate urbano, quienes utilizaron equipo especializado para liberar a las víctimas. Tras las maniobras, paramédicos confirmaron que uno de los ocupantes ya no contaba con signos vitales, mientras que el herido fue atendido en el lugar.

Personal de Caminos y Puentes Federales y de la Guardia Nacional División Carreteras realizó el abanderamiento de la zona para evitar otro accidente, lo que provocó el cierre temporal de la circulación sobre la autopista, metros antes de la caseta ubicada en el municipio de Amozoc.

La vialidad permaneció afectada durante un par de horas hasta la llegada de personal ministerial, que llevó a cabo las diligencias correspondientes para el levantamiento del cuerpo y su traslado al Servicio Médico Forense.

Hasta el momento se desconoce la identidad de la persona fallecida, así como el estado de salud del conductor de la camioneta involucrada en el accidente.

