Coparmex propondrá reducir Impuesto Sobre la Nómina a empresas nuevas

Como una forma de reducir la delincuencia, la presidenta de la Coparmex, Beatriz Camacho Ruiz, presentará una propuesta al Congreso de Puebla para reducir el Impuesto Sobre la Nómina a empresas nuevas para aumentar los empleos formales en la entidad y así dignificar los ingresos de los trabajadores.

En entrevista, la líder empresarial explicó que el objetivo es que desde un inicio las empresas registren a sus trabajadores en el Seguro Social.

“Requerimos que las empresas de primera creación den de alta de inicio a los trabajadores del seguro social, como un programa de prevención del delito y que nosotros seamos los reclutadores de estos jóvenes egresados, los demos de alta, los formalicemos y de esta manera podamos prevenir que estos jóvenes se vayan y se recluten en empleos y en empresas informales”, declaró.

Camacho Ruiz explicó que todavía no tienen la cifra que van a proponerles a las y los diputados, ya que el organismo empresarial realiza un análisis con expertos para no afectar lo recaudado por el gobierno estatal.

La presidenta de la Coparmex insistió en que será en próximos días cuando den a conocer su propuesta, con el objetivo de incrementar la base gravable.

