Angelópolis tuvo la mejor asistencia de comensales en San Valentín pese a ataque

A pesar del ataque armado en Angelópolis, fue la zona que mejor asistencia de comensales registró en los restaurantes durante el 14 de febrero, sin embargo, Atlixco y Centro Histórico son los puntos con menos afluencia, indicó el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), José Juan Sánchez Martínez.

En entrevista, explicó que esperaban un aumento de entre 15 al 20 por ciento de asistencia a los restaurantes, sin embargo, entre viernes y sábado no habían cumplido esta meta.

Sánchez Martínez indicó que el consumo en los restaurantes ha ido a la baja durante este año, lo cual atribuyó a la situación económica de la gente y el gasto que implica acudir a uno de estos establecimientos.

#Puebla A pesar del ataque armado en Angelópolis, fue la zona que mejor asistencia de comensales registró en los restaurantes durante el 14 de febrero, sin embargo, Atlixco y Centro son los puntos con menos afluencia, indicó el presidente de la Canirac, José Juan Sánchez.



Vía… pic.twitter.com/9CrKsyad01 — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) February 15, 2026

El líder empresarial espera el corte del domingo 15 de febrero para hacer un corte final del repunte en los restaurantes.

Al igual que el presidente del CCE, Juan Pablo Cisneros, descartó que tengan registro de algún tipo de extorsión o cobro de piso en los establecimientos de la zona.

En otro tema, destacó que en diciembre y enero no se presentaron robos a mano armada en los restaurantes, por lo que reconoció la efectividad del gobierno municipal de Puebla en la estrategia implementada, tras los diversos casos durante el año pasado.

Te recomendamos: