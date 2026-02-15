No hay reportes de extorsión a empresas en Angelópolis: CCE

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Cisneros Madrid, afirmó que a la fecha no hay ningún reporte de extorsión entre los agremiados del organismo a establecimientos de la zona de Angelópolis en Puebla.

Cisneros Madrid pidió no basarse en especulaciones sobre lo sucedido la madrugada del sábado 14 de febrero en el ataque en el que asesinaron a tres personas.

En conferencia de prensa, el líder empresarial en conjunto con los presidentes de los diferentes organismos empresariales y el rector de la UPAEP Emilio Baños Ardavín, lamentó el asesinato de Joaquín, Gisele y Emanuel Esteban y exigieron acciones contundentes, inteligencia policial efectiva, coordinación y combate de impunidad en Puebla.

#Puebla El presidente del CCE, Juan Pablo Cisneros, indica que a la fecha no hay ningún reporte de extorsión a establecimientos de la zona de Angelópolis en Puebla.



Vía @lupjmendez pic.twitter.com/cCjgIrtmmO — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) February 15, 2026

“Los cuatro detenidos presentados por las autoridades deben ser procesados con todo el peso de la ley y la investigación debe esclarecer la autoría material, sino también las causas estructurales y las posibles redes que operan detrás de hechos de esta naturaleza”, dijo.

En este sentido, reiteró que el peso de la ley de aplique sin pretextos y que no haya puerta giratoria.

Asimismo, reconoció en este caso la coordinación entre autoridades del Ayuntamiento de Puebla y gobierno estatal para la detención de las cuatro personas identificadas como los responsables de los asesinatos.

“La zona de Angelópolis y vía Atlixcáyotl necesitan mantener y fortalecer esta coordinación”, agregó.

#Puebla 🗣️ El presidente del Consejo Coordinador Coordinador Empresarial, Juan Pablo Cisneros, expresa su preocupación por la seguridad y para garantizar la integridad de las personas de la zona de Angelópolis, ya que consideran que necesitan tranquilidad para el desarrollo… pic.twitter.com/MOOIqivXuw — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) February 15, 2026

Abundó que el CCE en Puebla estará atento a las investigaciones que se deriven de la tragedia y reiteró que el sector empresarial participará en conjunto con las autoridades para mejorar la seguridad como aliados estratégicos para “soluciones de fondo”.

El líder empresarial se pronunció por generar un ambiente propicio para el desarrollo económico entre empresas y gobierno, por lo que consideró necesario generar fuentes de empleo dignas, una sociedad unida que tenga oportunidades y que viva en un entorno para su desarrollo, así como jóvenes profesionistas que tengan espacios seguros.

