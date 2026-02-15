MC Puebla no adelantará procesos internos rumbo a elecciones 2027

Mientras el PAN y Morena anunciaron que en marzo iniciarán la evaluación de perfiles y encuestas para las elecciones de 2027 en Puebla, Movimiento Ciudadano no se dejará “alborotar”.

La dirigente estatal, Fedrha Suriano Corrales, aclaró que el partido naranja no adelantará sus tiempos internos por presiones externas.

En entrevista, contrastó la estrategia de su partido frente a la de sus competidores, señalando que MC se enfocará en el trabajo legislativo y de tierra antes de pensar en nombres o candidaturas.

En ese sentido, enfatizó que el activismo prematuro de otras fuerzas políticas no dictará la agenda del partido naranja.

Mientras que en el PAN se habla de una reestructuración profunda y en Morena de medir perfiles en apenas unas semanas, afirmó que ellos respetarán los tiempos legales.

“Estamos trabajando al interior, estamos recorriendo los 217 municipios. Nosotros estamos en el trabajo y esperando los tiempos para empezar el proceso electoral, no nos podemos adelantar, hay que ser respetuosos de las instituciones y de la norma”, dijo.

A diferencia de la coalición oficialista, MC no lanzará mediciones en el corto plazo, ya que primero buscará crecer de forma natural en los municipios, sin el desgaste de una contienda interna anticipada.

Por ello, remarcó que la decisión de no adelantar el proceso busca proyectar una imagen de seriedad y enfoque en los problemas actuales de Puebla, más que en la repartición de espacios para el próximo trienio.

