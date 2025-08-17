Billete de Lotería rinde homenaje a la innovación mexicana

La Lotería Nacional y el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) develaron el billete del Sorteo Mayor No. 3984, una emisión que reconoce el Premio IMPI a la Innovación Mexicana 2025. Este evento tuvo lugar en las instalaciones del IMPI y tiene como objetivo impulsar el potencial, la creatividad y la capacidad inventiva de los mexicanos, así como fomentar la protección efectiva de patentes, modelos de utilidad y diseños industriales.

Durante la presentación, la directora general de Lotería Nacional, Olivia Salomón, destacó la importancia de la visión científica de la presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, quien entiende que la precisión de la ciencia y la sensibilidad pública son necesarias para el desarrollo tecnológico y la competitividad de México. Salomón afirmó: “México no solo consume innovación: la crea, la patenta y la comparte con el mundo“.

El billete es una acción conjunta con el IMPI para proyectar a nivel nacional un premio que resalta a los galardonados y al Instituto como autoridad en materia de propiedad industrial. Salomón expresó: “Con profundo orgullo, hoy develamos este billete, que reconoce a las mentes que crean, inventan y transforman“.

Además, invitó a participar en el próximo Gran Sorteo Especial, “México con M de Migrante”, que homenajeará a los mexicanos en el extranjero. Este sorteo ofrecerá premios de hasta 25.5 millones de pesos, con la intención de unir a la nación con quienes llevan a México en el corazón.

Santiago Nieto Castillo, director general del IMPI, agradeció a Lotería Nacional por el reconocimiento al trabajo del IMPI en el impulso a la innovación. Añadió que este billete simboliza el potencial innovador del país y la creatividad de los mexicanos, destacando que la protección de la propiedad industrial es clave para el desarrollo económico.

En representación del secretario de Salud, Marta Margarita Zapata Tarrés, subrayó que el evento de develación del billete reconoce la creatividad y capacidad de innovación de la nación. Resaltó que cada patente y diseño es el resultado del trabajo y perseverancia de personas comprometidas con el desarrollo tecnológico y económico de México.

El Sorteo Mayor No. 3984 se llevará a cabo el 26 de agosto a las 20 horas, con un Premio Mayor de 21 millones de pesos en tres series y una bolsa repartible de 66 millones de pesos. El costo del cachito es de 30 pesos y el de la serie es de 600 pesos. Los billetes ya están disponibles para su compra en puntos de venta y en miloteria.mx, y el sorteo será transmitido en vivo por el canal institucional de YouTube de Sorteos Tradicionales de la Lotería Nacional.