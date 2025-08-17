Inicia contienda por la dirigencia del PAN en Puebla capital

La carrera por la dirigencia del PAN en el municipio de Puebla inició este domingo, con el registro de Manolo Herrera Rojas y Guadalupe Leal Rodríguez como candidatos.

Esta mañana, los dos aspirantes formalizaron su inscripción en la convocatoria para renovar el Comité Directivo Municipal (CDM) en la capital poblana.

La asamblea para elegir al nuevo presidente o presidenta se llevará a cabo el domingo 7 de septiembre, donde los militantes decidirán quién se va a quedar frente al partido para el periodo 2025-2028.

Manolo Herrera promete unidad

El exregidor del Ayuntamiento de Puebla, Manolo Herrera, oficializó su registro en las oficinas de la dirigencia municipal, ubicadas en la colonia Mayorazgo.

En el lugar fue arropado por panistas como Pablo Rodríguez Regordosa, Mónica Rodríguez Della Vecchia y Blanca Jiménez.

En entrevista, afirmó que el 90 por ciento de su planilla está conformada por perfiles de juntas auxiliares. Como secretaria general lo acompaña Gabriela Ruíz Benítez.

Aseguró que, en caso de ganar la elección interna, buscará cerrar filas con su contrincante, Guadalupe Leal Rodríguez, para garantizar unidad en el partido.

Además, dijo que entablará diálogo con el exalcalde de la capital, Eduardo Rivera Pérez, para sumar a su grupo político.

Herrera Rojas negó que detrás de sus aspiraciones esté el presidente del Comité Directivo Estatal (CDE), Mario Riestra Piña.

“Detrás de mi aspiración están 25 años de trabajo, detrás de mi aspiración están miembros activos de hace más de 40 años”, comentó.

🗣️ Manolo Herrera promete que, en caso de ganar la dirigencia municipal del PAN en Puebla, buscará a Lupita Leal y Eduardo Rivera para integrarlos a su proyecto político y garantizar unidad interna.



Niega que detrás de sus aspiraciones esté el actual dirigente estatal, Mario… pic.twitter.com/SagWJ07Mqq — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) August 17, 2025

Lupita Leal pide contienda limpia

De forma paralela la exdiputada local, Lupita Leal, registró su candidatura en las instalaciones del CDE, en la colonia Bugambilias de la capital.

Acompañada por diversos militantes, demandó un proceso de renovación limpio e imparcial. Además, indicó que no caerá en guerra sucia de sus adversarios.

Esto luego de que en los últimos días ventilaron que su esposo e hijo cobran en gobiernos de Morena, lo que fue considerado “fuego amigo” al interior del PAN.

“Que se nos permita vivir una fiesta democrática, como la que nos dio origen a nuestro partido, sin embargo, a pesar de los retos y complicaciones que esta planilla siempre ha tenido asumimos el reto con responsabilidad”, dijo.

Leal Rodríguez incluyó en su fórmula como secretario general a Fernando Sarur, quien rompió con el grupo político de Riestra para sumarse al de Lalo Rivera.

Lupita Leal se registra como candidata a la presidencia del PAN en el municipio de Puebla; en la planilla lo acompaña Fernando Sarur como secretario general.



@_VeraFernandez pic.twitter.com/R36dR9i2Ic — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) August 17, 2025

Te recomendamos: