Detienen a cuatro presuntos narcomenudistas en Puebla

En un operativo coordinado entre la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la Secretaría de Marina (SEMAR), fueron detenidos cuatro presuntos miembros de una organización delictiva dedicada al narcomenudeo, liderada por un individuo identificado como “El Yoyo”.

Los arrestados fueron identificados como Magali N., alias “La Monóxida”, de 26 años; Jesús N., Aldo N. y Ángel N., todos de 25 años.

La captura se llevó a cabo en la localidad de San Bernabé Temoxtitla, donde las autoridades aseguraron una motocicleta con reporte de robo y 277 envoltorios con presunta metanfetamina, cocaína y marihuana.

De acuerdo con investigaciones de las instituciones de seguridad, el grupo operaba en colonias del sur del municipio de Puebla, donde distribuía sustancias ilícitas.

El Gobierno del Estado, encabezado por Alejandro Armenta, reafirmó su compromiso de combatir con firmeza la delincuencia en todas sus formas para garantizar la seguridad de los habitantes de la entidad.

