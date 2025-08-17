Apuestan por capacitación y tecnología para el desarrollo en Puebla

El secretario de Economía del Gobierno Federal, Marcelo Ebrard, presentó ante empresarias y empresarios poblanos el modelo de Polos de Desarrollo Económico para el Bienestar, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum a través del Plan México. Este esquema tiene como objetivo acelerar el crecimiento del país mediante la innovación y la participación de empresas mexicanas.

Durante el encuentro, Ebrard destacó la importancia de fortalecer la capacitación de talento regional, ya que el crecimiento tecnológico requiere nuevas competencias. Subrayó que producir más en México es un objetivo prioritario y que los Polos de Bienestar representan una oportunidad para atraer inversiones con un enfoque de inclusión.

La presidenta de Coparmex Puebla, Beatriz Camacho, reconoció que el Plan México fomenta el libre mercado y genera condiciones para combatir la pobreza al impulsar la formación de capital humano. Destacó la coordinación entre los tres órdenes de gobierno y la relevancia de capacitar a la juventud en regiones como San José Chiapa, donde se demandará personal especializado.

Por su parte, el gobernador Alejandro Armenta afirmó que el Plan México es una estrategia real respaldada con incentivos federales, constituyendo un círculo virtuoso de capacitación, producción y desarrollo. Mencionó que en Puebla se facilitan inversiones mediante proyectos como el vehículo eléctrico nacional Olinia y la Casa de Diseño de Semiconductores Kutsari.

Finalmente, el mandatario estatal anunció que el Polo de Bienestar de San José Chiapa contará con 400 hectáreas disponibles para nuevas empresas, además de la presencia de instituciones como el IPN, la BUAP y el CERAHN, que fortalecen la preparación de jóvenes. En este contexto, el presidente ejecutivo de Zacua, Jorge Martínez, resaltó que la innovación debe acompañar siempre al trabajo gubernamental.