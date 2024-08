Normatividad clausura negocios de venta de bebidas alcohólicas en Puebla

Resultado de las revisiones nocturnas que la Unidad de Normatividad y Regulación Comercial –en conjunto con Secretaría de Seguridad Ciudadana— realiza a establecimientos con venta de bebidas alcohólicas, este fin de semana se ejecutaron siete clausuras de negocios, tras la verificación de sus lineamientos de operación.

En total, se inspeccionaron 27 comercios de diversas zonas del Municipio, por lo que también se registraron siete sanciones, ocho lugares sin actividad comercial, cuatro locales con documentación en orden y uno más en periodo de regulación.

Los sitios clausurados por diversas faltas a la documentación reglamentaria fueron “Las Vías del Amor”, ubicado en avenida del Ferrocarril no. 5 de la colonia La Candelaria; “La Santa”, en Nogal no. 11 de Arboledas de Amalucan; “El mero mero Botanero”, en Nezahualcóyotl no. 267 de la colonia Lomas San Miguel; así como “Las de Tepito”, en 3 Sur no. 15906 Altos en Constitución Mexicana.

También se cerraron los locales “San Claudio”, de avenida San Claudio no. 1420 en Jardines de San Manuel; “Paseo Angelópolis”, en Osa Mayor 4929 en Centros Comerciales Desarrollo Atlixcáyotl y “Mr. Pampas”, en avenida Juárez 2924-A de la colonia La Paz.

Porque tu seguridad es compromiso de todos, seguimos trabajando por la regularización comercial en la ciudad.



