Sigue en análisis iniciativa para identidad de género en infancias trans

La iniciativa que presentó la diputada Cinthya Gabriela Chumacero Rodríguez para modificar diversas disposiciones del Código Civil del Estado, con el objetivo de incorporar el reconocimiento de la identidad de género auto percibida en personas menores de 18 años, continúa en análisis.

La propuesta impulsada por la legisladora retoma los criterios establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en la acción de inconstitucionalidad 73/2021. El proyecto seguirá el procedimiento legislativo correspondiente, toda vez que fue turnado a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia.

En este sentido, el Congreso ha informado oportunamente al máximo tribunal sobre los avances. Las acciones emprendidas por la actual Legislatura, así como el análisis de propuestas anteriores reflejan el compromiso por garantizar el derecho al libre desarrollo de la personalidad de niñas, niños y adolescentes.

Por lo anterior, el Congreso del Estado continúa trabajando en una reforma que cumpla con la acción de inconstitucionalidad 73/2021, para que se realice de manera responsable y conforme al marco legal vigente.

